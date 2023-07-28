Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Дмитриевна

Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Михаил Дормидонтович

Отец ребёнка: Дормидонт Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна Дормидонтовна

Отец ребёнка: Дормидонт Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Феоктиста Дормидонтовна

Отец ребёнка: Дормидонт Иванович

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дормидонт Иванович

Смерть
Неизвестно