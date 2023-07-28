Марина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Михаил Дормидонтович
Отец ребёнка: Дормидонт Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Дормидонтовна
Отец ребёнка: Дормидонт Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Феоктиста Дормидонтовна
Отец ребёнка: Дормидонт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дормидонт Иванович
Смерть
Неизвестно