Андреев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинкина Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Альбина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Альбина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Альбина Геннадьевна