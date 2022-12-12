Часовников Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.10.1912
Дата смерти20.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Смерть
20.04.1979
Место жительства
По 1979