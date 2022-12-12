Часовников Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовников Александр Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.10.1912

Дата смерти

20.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1912
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.04.1979
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1979
Кострома, город Кострома, Костромская область
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