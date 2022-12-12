Броневский Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1816
Дата смерти1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1857 по 1859
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1859
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1886