Броневский Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броневский Павел Николаевич

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Место рождения

Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.08.1816

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1857 по 1859
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1859
Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кавказ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1886
Большое Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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