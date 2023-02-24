Вигуляр Прокофий Семенович
Место рожденияДеревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Дата рождения05.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1882
Отец: Вигуляр Семен Емельянович
Мать: Вигуляр Минодора
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Нина Прокофьевна
Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зинаида Прокофьевна
Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Вигуляров Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно