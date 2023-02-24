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Вигуляр Прокофий Семенович

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Место рождения

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния

Дата рождения

05.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1882

Отец: Вигуляр Семен Емельянович

Мать: Вигуляр Минодора

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Нина Прокофьевна

Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зинаида Прокофьевна

Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вигуляров Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Вигуляр Прасковья Ивановна

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Смерть
Неизвестно
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