Ющенко Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1986

Дочь: Зацепина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Ющенко Наталья Михайловна

Чортков, Тернопільська область
Рождение ребёнка
18.11.1989

Сын: Ющенко Илья Андреевич

Мать ребёнка: Ющенко Наталья Михайловна

Венгрия, г. Кестхей
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