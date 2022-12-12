Ющенко Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1986
Дочь: Зацепина Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Ющенко Наталья Михайловна
Чортков, Тернопільська область
Рождение ребёнка
18.11.1989
Мать ребёнка: Ющенко Наталья Михайловна
Венгрия, г. Кестхей