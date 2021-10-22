Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачева (Воеводкина) Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1933

Дата смерти

22.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1933

Отец: Воеводкин Федр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Копачев Николай Петрович

Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1962

Сын: Копачев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Копачев Петр Евдокимович

Смерть
22.10.2021
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