Яуров Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯуров Виктор Николаевич

Яуров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яурова Людмила Николаевна

Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яурова Людмила Николаевна

Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яурова Людмила Николаевна

Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close