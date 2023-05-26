Яуров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яурова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яурова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно