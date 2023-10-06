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Базилевич Аким Аврамович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1871

Отец: Базилевич Аврамий Евменьевич

Мать: Базилевич Матрона Трофимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900

Жена: Базилевич Марфа Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Базилевич Петр Акимович

Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Ксения Акимовна

Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: Базилевич Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Базилевич Анастасия Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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