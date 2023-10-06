Базилевич Аким Аврамович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1871
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.05.1900
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1903
Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Ксения Акимовна
Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: Базилевич Варвара Акимовна
Мать ребёнка: Базилевич Марфа Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Базилевич Анастасия Акимовна
Смерть
Неизвестно