Вельчуг Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельчуг Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1980

Отец: Вельчуг Виктор Васильевич

Мать: не указана

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