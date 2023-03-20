Гремяков Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1906
Дата смерти05.03.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1906
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Гремякова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Гремяков Александр Петрович
Мать ребёнка: Гремякова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1946
Мать ребёнка: Гремякова Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область