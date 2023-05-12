Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дрожжин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дрожжин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1921

Сын: Дрожжин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Куровской, 6 ребёнок из числа родившихся, 4 ребёнок из числа выживших
Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Дрожжин- неизвестно Васильев--

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Дрожжина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
26.02.1923

Дочь: Дрожжина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.04.1924

Сын: Дрожжин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Василий Фёдорович

Смерть
После 1960
Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
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