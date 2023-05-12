Дрожжина Таисия/Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дрожжин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
21.09.1921
Сын: Дрожжин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Куровской, 6 ребёнок из числа родившихся, 4 ребёнок из числа выживших
Рождение ребёнка
До 1921
Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1921
Сын: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Дрожжин- неизвестно Васильев--
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Дрожжина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
26.02.1923
Дочь: Дрожжина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.04.1924
Отец ребёнка: Дрожжин Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1960