Велеславова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Велеславова Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Велеславов Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
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