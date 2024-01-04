Велеславова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Велеславова Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велеславов Ефим Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983