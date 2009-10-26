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Микаелян Мария Эдуардовна
Микаелян Мария Эдуардовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2009
Пол
Женский
Отец
Микаелян Эдуард Володяевич
1974 г.р.
Мать
Варданян Лилит Альбертовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2009
Отец:
Микаелян Эдуард Володяевич
Мать:
Варданян Лилит Альбертовна
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