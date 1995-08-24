Цаплинов Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016