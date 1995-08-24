Цаплинов Александр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Цаплинов Афанасий Иванович

Мать: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
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