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Подбельский Аким Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подбельский Яков?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1908 ст.

Сын: Подбельский Егор Акимович

Мать ребёнка: Подбельская Матрена Темофеевна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Подбельский Петр Акимович

Мать ребёнка: Подбельская Матрена Темофеевна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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