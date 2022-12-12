Подбельский Аким Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подбельский Яков?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1908 ст.
Сын: Подбельский Егор Акимович
Мать ребёнка: Подбельская Матрена Темофеевна
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Подбельский Петр Акимович
Мать ребёнка: Подбельская Матрена Темофеевна
Смерть
Неизвестно