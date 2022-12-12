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Барышников Николай Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 18.02.1892 и 18.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1892 и 18.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1913

Жена: Барышникова Варвара Кузьминична

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (20 л) Невеста - 1 бр (16 л 2 мес)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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