Барышников Николай Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 18.02.1892 и 18.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 18.02.1892 и 18.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1913
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (20 л) Невеста - 1 бр (16 л 2 мес)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно