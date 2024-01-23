Толстых (Музалëва) Вера Юдаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Музалëв Юдай
Мать: Музалëва Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Фаина Захаровна
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых Анна Захаровна
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Николай Захарович
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Василий Захарович
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Алексей Захарович
Отец ребёнка: Толстых Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толстых Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстых Захар
Смерть
Неизвестно