Толстых (Музалëва) Вера Юдаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Музалëва) Вера Юдаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музалëв Юдай

Мать: Музалëва Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Фаина Захаровна

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых Анна Захаровна

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Николай Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Василий Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Алексей Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Михаил Захарович

Отец ребёнка: Толстых Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Захар

Смерть
Неизвестно
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