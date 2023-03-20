Антонова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Евдокия Семеновна

Антонова Евдокия Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Антонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Антонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Антонов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close