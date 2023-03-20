Антонова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Антонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Антонов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Сергей
Смерть
Неизвестно