Николаев Федор Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1925
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Вениамин Федорович
Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1954
Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1962
Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична
Рождение ребёнка
29.12.1963
Дочь: Атласкина (Николаева) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична
Рождение ребёнка
02.12.1966
Дочь: Исмагилова (Николаева) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична
Смерть
2001