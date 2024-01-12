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Николаев Федор Евфимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1925

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925

Отец: Николаев Евфимий Николаевич

Мать: Николаева (Соловьева) Елена Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Вениамин Федорович

Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Николаев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
12.02.1962

Сын: Николаев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична

Рождение ребёнка
29.12.1963

Дочь: Атласкина (Николаева) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична

Рождение ребёнка
02.12.1966

Дочь: Исмагилова (Николаева) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Николаева (Ефремова) Зоя Никитична

Смерть
2001

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