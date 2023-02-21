Игнат Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Егор Абрамович

Мать: Домна Алексеевна

Смерть
1796
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