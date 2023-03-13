Шестункин Трофим Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестункин Трофим Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шестункин Архип Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.06.1915
Причина выбытия оставлен на поле боя Место выбытия д. Крулин, д. Мержвице, лес Качурова-Могила Дата события 27.05.1915 - 14.06.1915
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