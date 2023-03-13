Шестункин Трофим Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.06.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шестункин Архип Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.06.1915
Причина выбытия оставлен на поле боя Место выбытия д. Крулин, д. Мержвице, лес Качурова-Могила Дата события 27.05.1915 - 14.06.1915