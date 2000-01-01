Белова-Белая (Тамилина) Агрипина Ивановна
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тамилин Емельян
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia Republic of Latvia
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тамилин Сергей
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1911
Сын: Белов-Белый Тихон Павлович
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1921
Сын: Белов-Белый Александр Павлович
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Riga, Latvia Republic of Latvia