Белова-Белая (Тамилина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова-Белая (Тамилина) Агрипина Ивановна

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1909

Сын: Тамилин Емельян

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia Republic of Latvia
Рождение ребёнка
1910

Сын: Тамилин Сергей

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1911

Сын: Белов-Белый Тихон Павлович

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1921

Сын: Белов-Белый Александр Павлович

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов-Белый Павел Герасимович

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Riga, Latvia Republic of Latvia
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