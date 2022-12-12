Головин Евгений Александрович
Место рожденияСмоленская губерния
Дата рождения1782
Дата смерти27.06.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губерния
Место жительства
С 1782
Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губерни
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.06.1858