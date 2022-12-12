Головин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Евгений Александрович

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Место рождения

Смоленская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

27.06.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния
Место жительства
С 1782
Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губерни
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.06.1858
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