Тухфатуллин Рамазан Насип улы
Место рождения
Дата рождения04.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Отец: Тухфатуллин Насип Тухфатулла улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
22.11.1955
Рождение ребёнка
1960
Сын: Тухфатуллин Фазыл Рамазан улы
Мать ребёнка: Шакирова Разия Шакир кызы
Рождение ребёнка
25.11.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно