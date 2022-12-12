Тухфатуллин Рамазан Насип улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухфатуллин Рамазан Насип улы

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Место рождения

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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1960 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: Тухфатуллин Насип Тухфатулла улы

Мать: не указана

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Разия Шакир кызы

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Разия Шакир кызы

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Сын: Тухфатуллин Фазыл Рамазан улы

Мать ребёнка: Шакирова Разия Шакир кызы

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Разия Шакир кызы

Новое Ибрайкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Разия Шакир кызы

Смерть
Неизвестно
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