Мумуйдар Владислав Георгиевич 09.06.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мумуйдар Владислав Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979

Отец: Мумуйдар Георгий Валентинович

Мать: Мумуйдар (Нехаева) Людмила Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
04.07.2013

Сын: Мумуйдар Георгий Владиславович

Мать ребёнка: Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
11.04.2017

Сын: Мумуйдар Максим Владиславович

Мать ребёнка: Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна

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