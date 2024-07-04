Мумуйдар Владислав Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.2013
Сын: Мумуйдар Георгий Владиславович
Мать ребёнка: Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
11.04.2017
Сын: Мумуйдар Максим Владиславович
Мать ребёнка: Мумуйдар (Соболь) Анастасия Владимировна