de Lazari-Pawłowska (Де Лазари) Ия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Lazari-Pawłowska (Де Лазари) Ия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1921

Дата смерти

10.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1921

Отец: Де Лазари Константин Николаевич

Мать: Де Лазари Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1953

Дочь: Joanna

Отец ребёнка: Pawłowski Tadeusz

Łódź
Работа или профессия
Неизвестно
этик, польский философ, автор работ по современной этике и метаэтике. Профессор Лодзинского университета; возглавляла в нём Кафедру этики.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pawłowski Tadeusz

Смерть
10.11.1994
Łódź
Похороны
Неизвестно
на православном кладбище на улице Огродовой
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