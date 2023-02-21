de Lazari-Pawłowska (Де Лазари) Ия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1921
Дата смерти10.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1921
Рождение ребёнка
07.11.1953
Дочь: Joanna
Отец ребёнка: Pawłowski Tadeusz
Łódź
Работа или профессия
Неизвестно
этик, польский философ, автор работ по современной этике и метаэтике. Профессор Лодзинского университета; возглавляла в нём Кафедру этики.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pawłowski Tadeusz
Смерть
10.11.1994
Łódź
Похороны
Неизвестно
на православном кладбище на улице Огродовой