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Бакалов Василий Иванович

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Место рождения

Россия г. Тула

Дата рождения

1929

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бакалов Иван Егорович

Мать: Бакалова Анастасия Ивановна

Россия г. Тула
Место жительства
1950
Тула, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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