Бакалов Василий Иванович
Место рожденияРоссия г. Тула
Дата рождения1929
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Бакалов Иван Егорович
Россия г. Тула
Место жительства
1950
Тула, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020