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Федорченко Тимофей Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Федорченко Иван Антонович

Мать: Федорченко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Федорченко Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Федорченко 1-й брак

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федорченко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Федорченко 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко 1-й брак

Смерть
Неизвестно