Федорченко Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федорченко Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Федорченко 1-й брак
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федорченко Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Федорченко 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко 1-й брак
Смерть
Неизвестно