Рямо Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рямо Иван Абрамович
Мать: Рямо Хилма Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1984
Дочь: Рямо Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1986
Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1988
Дочь: Рямо Ангелина Викторовна
Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1996
Дочь: Рямо Эва Викторовна
Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рямо Мария Ивановна