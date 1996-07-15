Рямо Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рямо Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рямо Иван Абрамович

Мать: Рямо Хилма Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1984

Дочь: Рямо Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Рямо Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1988

Дочь: Рямо Ангелина Викторовна

Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1996

Дочь: Рямо Эва Викторовна

Мать ребёнка: Рямо Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рямо Мария Ивановна

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