Стрижков Борис Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стрижкова Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Объедкова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Стрижкова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно