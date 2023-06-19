Стрижков Борис Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрижков Борис Ильич

Стрижков Борис Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стрижкова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Объедкова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Стрижкова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижкова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно