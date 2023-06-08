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Гаренских Кузнецова Светлана Петровна
Гаренских Кузнецова Светлана Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1952
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Петр Андреевич
Мать
Кузнецова Парулина Валентина Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Отец:
Кузнецов Петр Андреевич
Мать:
Кузнецова Парулина Валентина Степановна
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