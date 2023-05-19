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Кушнеревич Антон Семенов

Место рождения

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

18.01.1799

Дата смерти

29.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799

Отец: Кушнеревич Симеон Леонов

Мать: Кушнеревич Аня Паўлова

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
16.01.1816

Жена: Кушнеревич Feodora Григорьева

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.12.1826

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.02.1831

Сын: Кушнеревич Федор Антонов

Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1836

Сын: Кушнеревич Семен Антонов

Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1869
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