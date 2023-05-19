Кушнеревич Антон Семенов
Место рождения
Дата рождения18.01.1799
Дата смерти29.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799
Отец: Кушнеревич Симеон Леонов
Мать: Кушнеревич Аня Паўлова
Бракосочетание
16.01.1816
Рождение ребёнка
25.12.1826
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева
Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.02.1831
Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева
Рождение ребёнка
01.02.1836
Мать ребёнка: Кушнеревич Feodora Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1869