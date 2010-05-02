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Пуляевский Иван Александрович
Пуляевский Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Пуляевский Александр Геннадьевич
1954 г.р.
Мать
Пуляевская (Серебренникова) Ольга Борисовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2010
Отец:
Пуляевский Александр Геннадьевич
Мать:
Пуляевская Ольга Борисовна
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