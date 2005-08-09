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Пюкшин Иван Куприянович

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Место рождения

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.02.1924

Дата смерти

09.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924

Отец: Пюкшин Куприян Николаевич

Мать: Пюкшина Анна Федотьевна

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1946

Жена: Пюкшина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Пюкшин Александр Иванович

Мать ребёнка: Пюкшина Галина Ивановна

Котеновский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
09.08.2005
Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл