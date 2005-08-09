Пюкшин Иван Куприянович
Место рождения
Дата рождения02.02.1924
Дата смерти09.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924
Отец: Пюкшин Куприян Николаевич
Мать: Пюкшина Анна Федотьевна
Бракосочетание
1946
Жена: Пюкшина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Пюкшин Александр Иванович
Мать ребёнка: Пюкшина Галина Ивановна
Котеновский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
09.08.2005
Удельная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл