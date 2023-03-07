(?) Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения13.10.1817
Дата смерти03.06.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1817
Отец: Андрей Федотов
Мать: Настастья Тимофеева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Бракосочетание
27.09.1835
Жена: Анна Артемова
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1120 Метрическая книга. Общая. Р.: 1835 г., Б.: 1835-1839 гг., С.: 1835-1839 гг. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефр... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Яковлева
Мать ребёнка: Анна Артемова
Смерть
03.06.1866
Ф. 3 Оп. 15 Д. 809 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1866