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(?) Яков Андреев

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Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.10.1817

Дата смерти

03.06.1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1817

Отец: Андрей Федотов

Мать: Настастья Тимофеева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Бракосочетание
27.09.1835

Жена: Анна Артемова

Ф. 256 Оп. 1 Д. 1120 Метрическая книга. Общая. Р.: 1835 г., Б.: 1835-1839 гг., С.: 1835-1839 гг. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефр... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Яковлева

Мать ребёнка: Анна Артемова

Смерть
03.06.1866
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 809 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1866
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