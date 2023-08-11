Бутенко Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1965
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1965
Отец: Бутенко Виктор
Мать: Бутенко Анна Семеновна
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Соловьева Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
28.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна