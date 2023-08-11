Бутенко Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутенко Юрий Викторович

Бутенко Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1965

Отец: Бутенко Виктор

Мать: Бутенко Анна Семеновна

Рождение ребёнка
24.06.1988

Дочь: Соловьева Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
28.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.