Бухнер (Эбергард) (Леннинг) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Эбергард) (Леннинг) Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

20.05.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Леннинг Иоганн

Мать: (Гаагин) Маргарета

Бракосочетание
29.07.1854

Муж: Бухнер Михаил

зап.31 от 20.06.1853г. Михаил Бухнер вдовец 25л.+Барбара Эбергардт, ур.Ленинг,вдова 25л. Родители - Петр Бухнер+Маргарета Гагин?, Иоганнес Ленинг+Маргарета Мартель (тоже что-то напутано, наверное жен ... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1857

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
22.06.1859

Дочь: (Бухнер) Дорота

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
04.07.1864

Сын: Бухнер Иоганн Петр

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Рождение ребёнка
29.07.1866

Сын: Бухнер Якоб

Отец ребёнка: Бухнер Михаил

Смерть
20.05.1905

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