Бухнер (Эбергард) (Леннинг) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти20.05.1905
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Леннинг Иоганн
Мать: (Гаагин) Маргарета
Бракосочетание
29.07.1854
Муж: Бухнер Михаил
зап.31 от 20.06.1853г. Михаил Бухнер вдовец 25л.+Барбара Эбергардт, ур.Ленинг,вдова 25л. Родители - Петр Бухнер+Маргарета Гагин?, Иоганнес Ленинг+Маргарета Мартель (тоже что-то напутано, наверное жен ... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1857
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
22.06.1859
Дочь: (Бухнер) Дорота
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
04.07.1864
Сын: Бухнер Иоганн Петр
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Рождение ребёнка
29.07.1866
Сын: Бухнер Якоб
Отец ребёнка: Бухнер Михаил
Смерть
20.05.1905