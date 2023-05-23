(Боровикова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боровикова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Боровиков Иван

Мать: Боровикова Варвара

Смерть
2020
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