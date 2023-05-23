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(Боровикова) Татьяна
(Боровикова) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2020
Пол
Женский
Отец
Боровиков Иван
1907 г.р.
Мать
Боровикова Варвара
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Боровиков Иван
Мать:
Боровикова Варвара
Смерть
2020
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