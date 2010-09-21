Соколов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Владимир Николаевич

Соколов Владимир Николаевич

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

21.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: Соколов Николай Иванович

Мать: Соколова Евдокия Васильевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
08.08.1959

Жена: Соколова Валентина Васильевна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Костанай
Рождение ребёнка
03.08.1964

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Соколова Валентина Васильевна

Сосновка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
21.09.2010
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
2010
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
3 ворота, 62 квартал
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close