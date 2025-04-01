Фильчугин Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1990
Дочь: Головина (Фильчугина) Милана Олеговна
Мать ребёнка: Фильчугина (Семижманова) Инна Александровна
Рождение ребёнка
05.11.2000
Мать ребёнка: Фильчугина (Семижманова) Инна Александровна