Фильчугин Олег Юрьевич 05.05.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фильчугин Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1967

Отец: Фильчугин Юрий Васильевич

Мать: Фильчугина (Агапова) Раиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фильчугина (Семижманова) Инна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1990

Дочь: Головина (Фильчугина) Милана Олеговна

Мать ребёнка: Фильчугина (Семижманова) Инна Александровна

Рождение ребёнка
05.11.2000

Сын: Фильчугин Артём Олегович

Мать ребёнка: Фильчугина (Семижманова) Инна Александровна

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