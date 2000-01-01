Бляхман Фрида Гиршовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Blackman Шлема-Иуда Benya
Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мася Benya
Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович
Работа или профессия
Неизвестно