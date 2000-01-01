Бляхман Фрида Гиршовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Фрида Гиршовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бляхман Мендель Benya

Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Blackman Шлема-Иуда Benya

Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мася Benya

Отец ребёнка: Blackman Беньямин Лейбович

Работа или профессия
Неизвестно
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