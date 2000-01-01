Соколов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Александр Сергеевич

Мать: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соколов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Соколов Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Киприан Иванович

Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Евдокия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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