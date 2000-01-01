Соколов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Соколов Аристарх Иванович
Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Соколов Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно