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Мартынович Макрина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Викентиевна

Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.01.1892

Сын: Мартынович Филипп Викентиевич

Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович

Ялча, Червенский район, Минская область
Федор Филиппов Кривощекий и Анна Карпова Бачило из Ялчи оба
Рождение ребёнка
11.06.1900

Сын: Мартынович Онуфрий Викентиевич

Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мелания Викентиевна

Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мартынович Захар Викентиевич

Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынович Викентий Романович

Смерть
Неизвестно
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