Мартынович Макрина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Викентиевна
Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович
Рождение ребёнка
09.01.1892
Сын: Мартынович Филипп Викентиевич
Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович
Федор Филиппов Кривощекий и Анна Карпова Бачило из Ялчи оба
Рождение ребёнка
11.06.1900
Сын: Мартынович Онуфрий Викентиевич
Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мелания Викентиевна
Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мартынович Захар Викентиевич
Отец ребёнка: Мартынович Викентий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно