Кирюхина (Карпова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина (Карпова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Забелино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Забелино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.01.1909

Муж: Кирюхин Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Кирюхин Иоанн Филиппович

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1916

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Кирюхин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Филипповна

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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