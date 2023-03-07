Кирюхина (Карпова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
21.01.1911
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1916
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1917
Сын: Кирюхин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Филипповна
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Кирюхин Филипп Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно