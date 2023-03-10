Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Федот Петров

Мать: Настасья Мартынова

Смерть
Неизвестно
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