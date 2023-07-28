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Янатьев Трифон Пантелеймонович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Янатьев / Янакиев / Пантелеймон Герасимович

Мать: Янатьева Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Янатьев Митрофан Трифонович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Янатьев Константин Трифонович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Янатьев Мина Трифонович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
18.04.1883

Дочь: Анна Трифоновна

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Янатьев Иван Трифонович

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Рождение ребёнка
14.12.1890

Дочь: Любовь Трифоновна

Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна

Бракосочетание
12.01.1909

Жена: Янатьева Ксения Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьева Мария Анастасовна

Смерть
Неизвестно