Янатьев Трифон Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1869
Сын: Янатьев Митрофан Трифонович
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Янатьев Константин Трифонович
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Рождение ребёнка
18.04.1883
Дочь: Анна Трифоновна
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Рождение ребёнка
14.12.1890
Дочь: Любовь Трифоновна
Мать ребёнка: Янатьева Мария Анастасовна
Бракосочетание
12.01.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно