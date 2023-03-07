Большаков Григорий Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Григорий Захаров

Большаков Григорий Захаров

avatar

Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Большаков Захар Матвеев

Мать: Большакова _

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковья Григорьева

Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Большаков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Василиса Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close