Большаков Григорий Захаров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Большаков Захар Матвеев
Мать: Большакова _
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковья Григорьева
Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Большаков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Большакова Василиса Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно