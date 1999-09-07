Кретова (Киселева) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти07.09.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Киселев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кретов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
09.07.1940
Сын: Кретов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякишева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович
Смерть
07.09.1999