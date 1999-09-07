Кретова (Киселева) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретова (Киселева) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

07.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Киселев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кретов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
09.07.1940

Сын: Кретов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякишева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Кретов Андрей Степанович

Смерть
07.09.1999