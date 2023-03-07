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Соколов Ефим Афанасьев

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Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов

Мать: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Худоногова Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Соколов Кирилл Ефимов

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Соколов Никифор Ефимов

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Соколов Димитрий Ефимов

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.05.1895

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Февфрония Ефимова

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ксения Амельянова

Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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