Соколов Ефим Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Худоногова Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
22.10.1890
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
12.05.1895
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Февфрония Ефимова
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Ксения Амельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно